Sagalassos'ta İdil Biret'e Gala Konseri - Son Dakika
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Sagalassos'ta İdil Biret'e Gala Konseri

Sagalassos\'ta İdil Biret\'e Gala Konseri
19.07.2026 01:23
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Sagalassos Antik Kenti'nde düzenlenen konserde, Halit Turgay'ın 'Sagalassos' eseri dünya prömiyeri yaptı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde " İdil Biret'e Saygı Gala Konseri" gerçekleştirildi.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen konser, "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti'nde, Antoninler Çeşmesi önünde gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki bin yıllık tarihi atmosferde düzenlenen etkinlikte, sanatseverler klasik müzik dinletisiyle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sanat yönetmeni Kemal Küçük koordinesinde sanatçılar Hande Dalkılıç, Can Özhan, Deniz Akalın, Halit Turgay ve Rüzgar Turgay flüt, piyano ve keman ile eserler seslendirdi.

Ayrıca, flüt virtüözü ve besteci Halit Turgay, gala konseri için bestelediği "Sagalassos" adlı eserin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Eser, katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sagalassos bestesinin müzik ve tarih severlerle tüm dünyayla paylaşıldığını söyledi.

Antik kentteki tiyatro bölümünde çalışmalar bittiğinde ilerleyen yıllarda etkinliklere ev sahipliği yapma imkanı bulacağını belirten Bilgihan, "Sagalassos Antik Kenti'nde, Sagalassos Vakfı da aynı zamanda yıllardır bu çalışmaların bir parçası. O vakfın bir üyesi İdil Biret. Biz bu etkinliğimizi de İdil Biret'e ithaf etmiş olduk." dedi.

Konser sonunda Bilgihan tarafından sanatçılara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sagalassos'ta İdil Biret'e Gala Konseri - Son Dakika

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