Sagalassos'u gezen Avustralyalı Nicholas Mattei, Burdur Ağlasun'da Müslüman oldu - Son Dakika
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Sagalassos'u gezen Avustralyalı Nicholas Mattei, Burdur Ağlasun'da Müslüman oldu

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Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden Avustralyalı Nicholas Mattei, Müslüman oldu. Mattei, Müslüman kız arkadaşının etkisiyle karar verdi ve restoran sahibi Şaban Alan'ın yardımıyla müftülük imamı eşliğinde Müslüman oldu.

BURDUR'un Ağlasun ilçesini ziyarete gelen Avustralyalı Nicholas Mattei (26), Müslüman oldu.

Ağlasun'daki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyarete gelen Avustralya kökenli Nicholas Mattei, birlikte geldiği Müslüman kız arkadaşı Malezyalı Nurul Aqilah Binti Mat Annuar'ın da etkisiyle Müslüman olmaya karar verdi. Restoran sahibi Şaban Alan'dan yardım isteyen Mattei, görevli müftülük personeli imam eşliğinde Müslüman oldu. Fransa'da yaşayan Nicholas Mattei'nin bir üniversitede asistan doktor olarak eğitim verdiği öğrenildi.

Haber- kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sagalassos'u gezen Avustralyalı Nicholas Mattei, Burdur Ağlasun'da Müslüman oldu - Son Dakika
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