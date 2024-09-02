Hereke'de Sağanak Yağış D-100 Karayolu Ulaşımını Aksattı - Son Dakika
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Hereke'de Sağanak Yağış D-100 Karayolu Ulaşımını Aksattı

Kocaeli'nin Hereke bölgesinde etkili olan sağanak yağış, D-100 karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur suları yolda göletler oluşturdu ve trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından suların çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

02.09.2024 17:22
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Sağanak D-100'de ulaşımı aksattı

Hereke'de şiddetli yağış D-100'de sürücülere zor anlar yaşattı

KOCAELİ - Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün öğle saatlerinde Kocaeli'nin batısında sağanak etkili oldu. D-100 karayolunun Hereke geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dün kentin batı kısmını etkisi altına alan sağanak yağışın ardından, bugün de öğle saatlerinde Hereke bölgesinde yağış etkili oldu. Yağmur suları D-100 karayolunu göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşarken, her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışta, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Suların çekilmesi ile trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hereke'de Sağanak Yağış D-100 Karayolu Ulaşımını Aksattı - Son Dakika
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