Sağanak Kemerburgaz'da 65 kişiyi mahsur bıraktı, itfaiye dün akşam kurtardı - Son Dakika
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Sağanak Kemerburgaz'da 65 kişiyi mahsur bıraktı, itfaiye dün akşam kurtardı

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Sağanak Kemerburgaz\'da 65 kişiyi mahsur bıraktı, itfaiye dün akşam kurtardı
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İstanbul Kemerburgaz'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Dün akşam mahsur kalan 65 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, minibüsü sürüklenen bir sürücü 20 dakika suyun içinde kaldığını söyledi.

Kemerburgaz'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin verdiği hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Öte yandan minibüsü sağanak nedeniyle sürüklenen Ali Eryolcu, "Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım" dedi.

İstanbul'da dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan sağanak Kemerburgaz'da da etkili oldu. Kemerburgaz'da birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Dün gece yağış nedeniyle mahsur kalan insanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyeden alınan bilgiye göre dün akşam sağanak nedeniyle mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı. Günün aydınlanmasıyla da hasarın boyutu ortaya çıktı. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

'20 DAKİKA SUYUN İÇİNDE KALDIM'

Ali Eryolcu, "Minibüsüm yolda kaldı, yolcu yoktu. Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım, kepçe geldi beni çıkarttı da öyle kurtuldum" dedi.

Kaynak: DHA
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