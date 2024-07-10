Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi - Son Dakika
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Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi

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Ağrı'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taşlıçay deresi taştı ve tekneden dönüştürülmüş kafe yerinden oynadı. 21 metre uzunluğundaki teknenin sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlatıldı.

10.07.2024 02:04
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Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi

AĞRI - Ağrı'da bir süredir etkili olan sağanak nedeniyle, Taşlıçay deresi üzerinde bulunan tekneden dönüştürülmüş kafe zarar gördü.

Ağrı'da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede sel meydana gelirken, şehir merkezinde bulunan Taşlıçay deresi taştı. Dere üzerinde bulunan tekneden dönüştürülmüş kafe, derenin taşmasıyla yerinden oynadı. 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Taşlıçay, Ağrı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi - Son Dakika

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