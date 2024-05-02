Sağanak yağışa rağmen Başkentte 1 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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Sağanak yağışa rağmen Başkentte 1 Mayıs kutlandı

Başkentte kuvvetli sağanak yağışa rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları gerçekleştirildi. Ankara'da düzenlenen törene siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri katıldı. Yoğun yağmur yağışına rağmen Ankaralılar kutlamalara devam etti. Bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı ve etkinlik Anadolu Meydanı'ndaki miting ve konserle sona erdi.

02.05.2024 00:22
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Sağanak yağışa rağmen Başkentte 1 Mayıs kutlandı

ANKARA - Başkentte kuvvetli sağanak yağışa rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları gerçekleştirildi.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde 12.00'da bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri Anadolu Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar meydana yoğun güvenlik önemleri eşliğinde polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından geçtikten sonra girdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağmur yağışa rağmen Ankaralılar kutlamalara devam etti.

Öte yandan, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, etkinlik sona erene kadar ise Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapatıldı. Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatıldı.

Miting verilen konserin ardından son buldu.

Kaynak: İHA

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