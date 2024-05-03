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Sağanak yolları göle çevirdi, okuldan çıkan çocuklar zor anlar yaşadı

- Adana'da "kırkikindi" yağmuru hayatı olumsuz etkiledi

ADANA - Adana'da aniden bastıran yağmur nedeniyle okuldan çıkan çocuklar göle dönen yoldan eve gitmek zorunda kaldı.

Kent genelinde öğlene kadar güneşli hava hakim olurken, öğleden sonra ise aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanarak ıslandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar apartman altlarına sığınırken, kimi ise yağmurda yürümeyi tercih etti. Yaklaşık 25 dakika süren ve rüzgarında etkili olduğu yağmur nedeniyle Seyhan'a bağlı Gülbahçesi, Uçak, Kocavezir ile Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde yollar göle döndü. Gülbahçesi Mahallesinde okuldan çıkan çocuklar göle dönen yoldan evlerine gitmek zorunda kaldı. Güzelevler Mahallesinde ise göle dönen yoldaki suyu vatandaşlar tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar kısa süreden yağmurda yolların göle dönmesine tepki gösterdi. Yağmurun ardından güneşli bir hava hakim oldu. Halk arasında kırkikindi olarak bilinen konveksiyonel yağışların Adana'da pazartesiye kadar devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji yarın sabah saatlerinden sonra yağmurla birlikte şiddetli rüzgarında etkili olacağı ve denizde fırtına beklentisi olduğu yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca yağmur yağmasına rağmen nemin yüzde 50'nin üzerinde olması nedeniyle basık bir hava hakim.