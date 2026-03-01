Sağkan'dan Laiklik Tepkisi

(ANKARA)- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine imza atan kişilerin ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi. Sağkan, "Cumhuriyet'in temel niteliklerini hatırlatmak, korumak ve Anayasa'yı savunmak suç olmadığı gibi her bir yurttaşın asli görevidir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağkan, söz konusu uygulamanın anayasal devlet anlayışına aykırı olduğunu vurgulayarak, "Laikliği savunan bir bildiriye imza attıkları için insanların ifadeye çağrılması basite indirgenecek bir hukuka aykırılık değildir. Anayasal devlet anlayışından laiklik ilkesinin çıkartılmasının yargı makamları tarafından ilan edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin temel niteliklerine dikkat çeken Sağkan, laiklik ilkesinin Anayasa'nın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin temel niteliklerini hatırlatmak, korumak ve Anayasa'yı savunmak suç olmadığı gibi her bir yurttaşın asli görevidir" dedi.