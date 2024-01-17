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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi ağırladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi ağırladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle Burkina Faso Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi bakanlıkta misafir etti. İki ülke arasında sağlık, enerji, ticaret ve eğitim gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore\'yi ağırladı
17.01.2024 - 19:59,  Güncelleme: 20:04
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi ağırladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye- Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Sayın Karamoko Jean-Marie Traore'yi bakanlığımızda misafir ettik. Eşbaşkanlar olarak toplantı tutanağını imzaladık, sağlıktan enerjiye, ticaretten eğitime kadar tüm alanlarda işbirliğimizin geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldık" dedi.

Kaynak: DHA
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