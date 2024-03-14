Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin ve hekim adaylarının Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin ve hekim adaylarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hekimlerin ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Koca, günün saygı ve incelik dolu geçmesini diledi.

14.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin ve hekim adaylarının Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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