Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin ve hekim adaylarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik karar iptal edildi. İkizköylüler, maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerle sevinçlerini dile getirdi.
Kırıkkale'de yapılan internet üzerindeki çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber saldırı gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenliyor. Siber polisler, sosyal medya hesaplarını kullanarak suç işleyenleri tespit ediyor ve adli işlem başlatıyor.
Sivas'ta bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu, 40 yıldır aynı leylek ailesini çatısında misafir ediyor. Leyleklerin gelmesiyle birlikte okul baharın geldiğini anlıyor. Okulun maskotu haline gelen leylekler, öğrencilerin ve okul çalışanlarının mutluluğunu artırıyor.
Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası'nda ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu, Türkiye Şampiyonu oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti.
Sapanca ilçesinin otoban kenarındaki Roman mahallesindeki pislik ve kötü koku, bölge halkını rahatsız ediyor. Vatandaşlar, Sapanca Belediyesi'ne tepki gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversite olduğunu belirtti.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Denizli'de aranan 3 hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi. Aranan hükümlülerden biri dolandırıcılık suçundan 53 yıl 6 ay, diğeri hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay, diğeri ise uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde kurt ve akbabaların beslenme anları kaydedildi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti.
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