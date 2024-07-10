Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, göreve başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle 53'üncü Sağlık Bakanı olarak atanan Memişoğlu, göreve başlaması vesileyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Bakan Memişoğlu, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Memişoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Memişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin sağlığını korumak için çalışacağımıza, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverileriyle sağlık sistemimizi dünya standartlarının üzerine çıkarmaya çalışacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum. Yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."