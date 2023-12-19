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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den Türkiye'ye doğru yola çıkmayı bekleyen kız çocuğunun mutluluğunu paylaştı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den Türkiye'ye doğru yola çıkmayı bekleyen kız çocuğunun mutluluğunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den Türkiye'ye doğru yola çıkmayı bekleyen bir kız çocuğunun sınır kapısındaki mutluluğunu paylaştı. Paylaşımda, çocuğun UMKE personeliyle oyun oynadığı anların görüntüleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Koca, Gazze\'den Türkiye\'ye doğru yola çıkmayı bekleyen kız çocuğunun mutluluğunu paylaştı
19.12.2023 - 22:41,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye doğru yola çıkmayı bekleyen bir kız çocuğunun sınır kapısındaki mutluluğuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim'den bu yana bir Gazzeli çocuğu mutlu görmekten daha güzel bir şey yok. Şu an ülkemizde olan kızımızı, Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye doğru yola çıkmayı beklerken görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaşımında, çocuğun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir personelle oyun oynadığı anların görüntüleri yer aldı.

Kaynak: AA
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