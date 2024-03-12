Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesi\'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti

Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi.

Sağlık Bakanı Koca'yı, Mamak Devlet Hastanesi'ne gelişinde, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile hastane Başhekimi Murat Özcan karşıladı.

Hastanede tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet edip durumlarını soran Koca, hastane hakkında da bilgi aldı.

Daha sonra Balcı ile Sağduyu Caddesi'ndeki dükkanları gezen Bakan Koca, esnaf ve müşterilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye dağıttı.

Koca, fiyatları sorup İstanbul'daki fiyatlarla karşılaştırdı, Ankara'nın daha ucuz olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, bir iş hanında, "Emeklilerin durumu ne olacak?" diye soran kişiye, "En zor soruyu sordun şimdi. Ne diyeyim? Söz verdi Reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız.' dedi. Gereğini yapacağına inanıyoruz, hiç şüpheniz olmasın, bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı." yanıtını verdi.

Bazı vatandaşlar da Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi durumda bulunduğunu, şehir hastanelerinin son derece konforlu olduğunu ifade etti.