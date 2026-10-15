Sağlık Bakanı Memişoğlu, 13. Sağlık Zirvesi'nde iş birliğine vurgu yaptı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 13. Sağlık Zirvesi'nde iş birliğine vurgu yaptı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 13. Sağlık Zirvesi\'nde iş birliğine vurgu yaptı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 13. Sağlık Zirvesi'nde sektör temsilcileriyle sağlık hizmetleri, güncel mevzuat ve gelecek dönem gündemini değerlendirdiklerini açıkladı. Bakan, iş birliği ve yenilikçi projelerle vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunma kararlılığını vurguladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 13'üncü Sağlık Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri sektör temsilcileriyle sağlık hizmetleri, güncel mevzuat süreçleri ve gelecek döneme ilişkin gündem maddelerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"13. Sağlık Zirvesi vesilesiyle sağlık sektörümüzün kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Zirve kapsamında sağlık hizmetlerimizi, güncel mevzuat süreçlerini ve önümüzdeki döneme dair gündem maddelerini değerlendirdik. Sağlık sistemimizin tüm paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Emeği geçen ve değerli katkılarını sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA
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