Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de AstraZeneca ve Precigen'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de AstraZeneca ve Precigen'de incelemelerde bulundu

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD\'de AstraZeneca ve Precigen\'de incelemelerde bulundu
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Bakan Memişoğlu, ABD'deki resmi temaslarının üçüncü gününde ilaç ve biyoteknoloji merkezlerini ziyaret etti. AstraZeneca ve Precigen'de sağlık teknolojileri, ilaç geliştirme, biyoteknoloji ve ileri tedavi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temaslarının üçüncü gününde ilaç ve biyoteknoloji merkezlerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca ve Precigen şirketlerini ziyaret eden Memişoğlu, sağlık teknolojileri, ilaç geliştirme, biyoteknoloji ve ileri tedavi alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memişoğlu, AstraZeneca ziyaretinde, şirketin ilaç üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili incelemeler yaptı.

Daha sonra Precigen şirketini ziyaret eden Memişoğlu, biyoteknoloji ve ileri tedavi alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, ziyaretlerinde, sağlık alanında yenilikçi teknolojiler ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriSağlık BakanıAstraZenecaPolitikaSağlıkGüncelSon Dakika

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