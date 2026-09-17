Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD\'de biyoteknoloji şirketi Hermes Biosciences\'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'de biyoteknoloji alanında çalışmalar yürüten Hermes Biosciences şirketine ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, ABD'deki temaslarının ilk gününde biyoteknoloji alanında çalışmalar yürüten, Stanford Üniversitesinde Biyomühendislik Profesörü Dr. Utkan Demirci'nin kurduğu Hermes Biosciences şirketini ziyaret etti.

Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, kanser, yenileyici tıp, organ ve doku hasarları alanlarında çalışmaların yürütüldüğü moleküler biyoloji laboratuvarında incelemelerde bulundu.

AR-GE çalışmalarını yerinde değerlendiren Memişoğlu, şirketin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, karşılıklı bilgi paylaşımı ve yenilikçi sağlık teknolojileri üretiminin desteklenmesine yönelik işbirliği fırsatları da değerlendirildi.