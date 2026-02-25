Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

25.02.2026 22:03
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Aşkınan koşan yorulmaz." başlığıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."

Kaynak: AA

22:25
