Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar Büyükelçisi'ni kabul etti, sağlık iş birliği mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar Büyükelçisi'ni kabul etti, sağlık iş birliği mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar Büyükelçisi\'ni kabul etti, sağlık iş birliği mesajı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Memişoğlu, X paylaşımında nazik ziyaret için teşekkür ederek güçlü dostluğun sağlık alanındaki iş birliğiyle daha da pekişmesini temenni etti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ı Bakanlık'ta kabul etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Katar'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Faisal Abdulla Al-Henzab ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun, sağlık alanındaki iş birliğimizle daha da pekişmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
Kemal MemişoğluSağlık BakanıDiplomasiPolitikaSağlıkGüncelAnkaraKatarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:32:13. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar Büyükelçisi'ni kabul etti, sağlık iş birliği mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei