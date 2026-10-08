Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar Büyükelçisi\'ni kabul etti, sağlık iş birliği mesajı verdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar Büyükelçisi'ni kabul etti, sağlık iş birliği mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Memişoğlu, X paylaşımında nazik ziyaret için teşekkür ederek güçlü dostluğun sağlık alanındaki iş birliğiyle daha da pekişmesini temenni etti.
(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ı Bakanlık'ta kabul etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Katar'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Faisal Abdulla Al-Henzab ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun, sağlık alanındaki iş birliğimizle daha da pekişmesini temenni ediyorum."
Kaynak: ANKA
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