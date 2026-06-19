Bakan Memişoğlu'ndan Şam'da cuma namazı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Şam'da cuma namazı

Bakan Memişoğlu\'ndan Şam\'da cuma namazı
19.06.2026 20:19
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye temasları kapsamında Şam’daki Emevi Camii’nde cuma namazını kıldı. Bakan, Selahaddin Eyyubi’nin türbesinde dua etti, Türk şehitliğini ziyaret etti ve Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye temasları kapsamında Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazını kıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiğimiz Şam'da, İslam medeniyetinin ve şanlı tarihimizin asırlık şahidi Emevi Camii'nde cuma namazımızı eda ettik. Arşa yükselen minareleri ve göz kamaştıran ihtişamıyla bu mukaddes mekanı ziyaret ederken, hemen yanı başındaki Selahaddin Eyyubi'nin türbesinde dualarda bulunduk. Bu ulu kubbelerin gölgesinde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya aziz ecdadımızın İslam'a, ilme ve mimariye verdiği önemin izlerini sürerken, yanı başındaki Türk şehitliğimizde ilk hava şehitlerimizi rahmetle yad ettik. Ruhları şad olsun. Asırlara meydan okuyan Emevi Camii ve aziz şehitliğimiz, Suriye ile köklü bağlarımızın ve tarihi değerlerimizin kıymetli birer nişanesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günden bu yana Suriye halkının yanında olan Türkiye; dost Suriye ile ortak hedefler doğrultusunda omuz omuza yürümeye ve ikili ilişkilerini güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu'ndan Şam'da cuma namazı - Son Dakika

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