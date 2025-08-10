Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Önemli mevkilerde milletimize hizmet etmiş, Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuş Halil Şıvgın hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı'ndan Taziye Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?