Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Protesto Edildi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Protesto Edildi

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CHP'li vekiller, TBMM'deki Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde protesto gerçekleştirdi.

19.11.2024 11:06
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri protesto ile başladı. CHP'li vekiller yenidoğan çetesini ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu protesto etmek için komisyon sıralarına bebek kıyafetleri koydu. Vekiller, 'bakan istifa' sloganları attı. Gerilimin artması üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi.

Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Komisyon toplantısında muhalefet vekilleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu, "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizle karşıladı. CHP'li Veli Ağbaba'nın önündeki sırada, bebek patikleri ve bebek kıyafetleri yer aldı.

Protestolarla başlayan görüşmelerde CHP'li vekillerin "Bu bütçe görüşülemez' sözleri üzerine AKP sıralarından 'o zaman çıkın' karşılığı verilmesi üzerine gerginlik arttı. CHP'li vekiller yenidoğan çetesi skandalında dönemin İl Sağlık Müdürlüğünü yapan Bakan Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler. Hasta bakıcı bile istifa etmiş değil. Bakanlıktan bir kişi bile nasıl istifa etmez? Dönemin il müdürü şimdi bakan... İstifa etmesi lazım. Utanma var mı o da yok" dedi. Bakan Memişoğlu'nun salona girmesinin ardından ise Ağbaba, "Sayın Bakan istifaya mı geldi acaba" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de  "Temel kamu hizmeti olan sağlığı parasallaştıran bir iktidarın bugün geldiği nokta. Para hırsıyla bebeklerimizin canına kıyan bir anlayışın Türkiye'de hiçbir şekilde yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.

DEM Parti milletvekilleri ise "Daha bu ülkede ne olması gerekiyor? Utanmadan nasıl buraya geliyorsunuz. Nasıl bir vicdan var sizde. AKP iktidarını utanmasızlığı ile biliyoruz. Sırıtmaya gelmişsiniz" dedi.

Gerilimin artması üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi.

Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Protesto Edildi
Kaynak: ANKA

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