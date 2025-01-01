Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Dr. Hussam Abu Safiya'ya Yönelik Gözaltına Tepki

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SAĞLIK Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını ve insani şartlara aykırı şekilde tutulmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını ve insani şartlara aykırı şekilde tutulmasını şiddetle kınıyoruz İnsan sağlığı için fedakarca çalışan bir hekimin, mesleki görevlerini yerine getirme hakkı hiçbir şekilde engellenemez. Dr. Hussam Abu Safiya'nın güvenliği ve hayatı, İsrail makamlarının sorumluluğundadır. Kendisinin insani ve hukuki haklarının korunması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplumu, bu tür insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmamaya, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları durdurmak ve uluslararası hukuk kurallarını uygulamak için etkin adımlar atmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve insan yaşamına yönelik bu barbarca ihlaller, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdittir" ifadelerine yer verildi.