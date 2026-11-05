Sağlık Bakanlığı önünde Türk Eczacıları Birliği, 618 kişilik atamaya tepki gösterdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı önünde Türk Eczacıları Birliği, 618 kişilik atamaya tepki gösterdi

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Türk Eczacıları Birliği üyeleri, atama ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Birlik Başkanı Mehmet İrfan Demirci, bu yıl eczacı ve uzman eczacı olarak toplam 618 kişilik atamanın yetersiz olduğunu belirtti.

Türk Eczacıları Birliği üyeleri, atama ve istihdam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bakanlık binası girişinde toplanan Birlik üyeleri, taleplerinin yer aldığı dövizler taşıyarak slogan attı.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu üyeleri, bölge eczacı odalarının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla oluşan grup adına basın açıklaması yapan Birlik Başkanı Mehmet İrfan Demirci, bu yıl eczacı ve uzman eczacı olarak toplam 618 kişilik atama yapılmasını yetersiz bulduklarını belirtti.

Demirci, eczacı istihdamının artırılmasını, fakülte kontenjanlarının planlanmasını ve sağlık alanında uzun vadeli istihdam politikası oluşturulmasını talep ettiklerini söyledi.

Grup üyeleri, açıklamanın ardından bakanlık önünden ayrıldı.

Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığıİrfan DemirciSağlıkGüncelSon Dakika

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