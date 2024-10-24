Kahramankazan'da Terör Saldırısı: 22 Yaralı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Terör Saldırısı: 22 Yaralı

Kahramankazan\'da Terör Saldırısı: 22 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının ise tedavisi sürüyor.

24.10.2024 13:34
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(ANKARA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı yapıldı. Saldırıda beş kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist etkisiz hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı, yaralı vatandaşların durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Sağlık Bakanılığının sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Terör Saldırısı: 22 Yaralı - Son Dakika

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