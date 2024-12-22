Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düşen helikopter kazasında, 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı hizmet veren bir ambulans helikopterin, havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düştüğü belirtildi.
Kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığından, Muğla'daki ambulans helikopterin düşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?