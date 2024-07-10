Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) binasının çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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