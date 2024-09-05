Saraybosna'da Çift Diplomalı Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Açılacak - Son Dakika
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Saraybosna'da Çift Diplomalı Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Açılacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile işbirliği yaparak gelecek yıl çift diplomalı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi açacaklarını açıkladı. Aydın, projenin yerel ve uluslararası öğrencilere önemli kariyer fırsatları sağlayacağını vurguladı.

05.09.2024 13:50
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Saraybosna'da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile yapılan işbirliğiyle gelecek yıldan itibaren çift diplomalı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinin açılacağını bildirdi.

Bosna Hersek'te bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret eden Aydın, ayrıca SBÜ'nün hayata geçirdiği uluslararası projeler ve gelecekte atmayı planladıkları adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SBÜ'nün bugüne kadar Balkanlar'da bir üniversiteyle işbirliğinin olmamasının bir eksiklik olduğunu vurgulayan Aydın, IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş başta olmak üzere vakıf ve üniversite yönetiminin istekleri ve kendi ellerindeki imkanlarla daha önce birkaç görüşme ve akabinde bir protokol anlaşması yaptıklarını aktardı.

Aydın, "Biz de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik kadro imkanlarını masaya koyarak IUS ile çok güzel bir noktaya geldik ve anlaştık. Önümüzdeki yıl eğitim döneminde burada, Saraybosna'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile IUS'un beraber, çift diplomalı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi açma noktasında mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl güz döneminde tıp fakültesine 100, diş hekimliği fakültesine 100 öğrenci alarak başlamayı planladıklarını belirten Aydın, "Hem Türkiye'nin insan kaynağı imkanları ile eğitim hem de buradaki yerel ve diğer ülkelerden güçlü kadrosu ve laboratuvar altyapısını birleştirerek şunu görebiliyorum; buradan mezun olacak, ortak diploma alacak tıp doktorlarının ve diş hekimlerinin dünyanın her yerinde çok rahat iş bulabileceği ve uluslararası sıralamalarda üst sırada olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna'da Çift Diplomalı Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Açılacak - Son Dakika

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