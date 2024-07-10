Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tarihi Binasında Yangın: Kubbe Parçalandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, tarihi binanın kubbesi alevlerin etkisiyle düşerek parçalandı.
Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.
Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.
Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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