Sağlık Çalışanları Sözleşmelerini Kaybediyor - Son Dakika
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Sağlık Çalışanları Sözleşmelerini Kaybediyor

03.07.2026 11:18
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Sendika Başkanı, hastalık nedeniyle sözleşmeleri feshedilen sağlık çalışanlarını eleştirdi.

(İSTANBUL) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, beyin kanaması geçiren bir aile hekimi ile kanser tedavisi gören üç sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedildiğini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarına fiilen 'Hasta olamazsınız, kanser olamazsınız, beyin kanaması geçiremezsiniz' denilmektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, rapor kullanan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilmesi dolayısıyla İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yaptı.

Mehlepçi, 2025 yılı mayıs ayında beyin kanaması geçiren, günlerce yoğun bakımda tedavi gören ve ardından beyin ameliyatı olan Aile Hekimi Dr. Gülfem Önalemdar'ın, iki yıllık sözleşme döneminin altı ayını raporlu geçirdiği gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, meme kanseri ve beyin kanseri nedeniyle tedavi gören iki hekim ile bir hemşirenin de benzer gerekçelerle sözleşmelerinin sonlandırıldığını söyledi.

"Sağlık çalışanlarına fiilen 'Hasta olamazsınız, kanser olamazsınız, beyin kanaması geçiremezsiniz' denilmektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez" diyen Mehlepçi, söz konusu fesih işlemlerinin iptali için hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı."

Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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