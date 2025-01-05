Sağlık Çalışanlarından İş Bırakma Eylemi

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(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, sağlıkta her geçen gün artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla, 6-10 Ocak tarihlerinde 1. Basamakta, 8 Ocak'ta ise tüm basamaklarda Türkiye genelinde iş bırakma kararı alındığı ifade edildi.

Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türk Tabipleri Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sağlık emek ve meslek örgütlerinin, sağlık çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarına ve halkın sağlık hizmetine erişimini etkileyen sorunlara karşı ortak mücadele kararı aldıkları anımsatıldı.

Koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli

Açıklamada, "Aile sağlığı merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımı kamu tarafından sağlanmalıdır. Aile sağlığı merkezi sayısı artırılmalı ve hekim başına düşen nüfus 2 bini aşmamalıdır. Hemşire, ebe ve teknisyen sayısı artırılmalı; aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmelidir. Sağlık çalışanlarına, emekliliğe yansıyacak, insanca yaşamaya yetecek, kesintisiz tek kalem maaş ödenmelidir. Gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin kalitesini ödüllendiren bir performans uygulaması hayata geçirilmelidir" ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanlığının sorunlara çözüm üretmek yerine karmaşık hesaplarla "performans ve ödeme" sistemine odaklanarak zaman kaybettiği ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Şiddet olaylarının artışı, idarenin önlem almaktaki yetersizliği, adaletsiz vergi oranları ve hukuksuz geçici görevlendirmeler gibi sorunlar nedeniyle sağlık çalışanları ağır koşullar altında çalışmaya devam etmektedir. Diş hekimlerinin döner sermayeden kaynaklı gelir kayıpları, vardiya dayatmaları ve güvenliksiz çalışma şartları da kabul edilemez boyutlardadır. Diş hekimleri, MHRS sisteminin baskısı altında tedavi hizmetlerini yeterince sunamamakta; döner sermaye gelirlerindeki adaletsizlikler, yer yer uygulanan vardiya dayatmaları ve poliklinik hizmeti altında 24 saat güvenliksiz koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır. Diş hekimliğinde 'acil' kavramı bulunmamasına rağmen bu tür dayatmaların devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak taleplerimiz karşılanmadığı takdirde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Daha önce 5-7 Kasım 2024 tarihlerinde üç gün ve 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde beş gün süren iş bırakma eylemlerimizi gerçekleştirdik. Bu kez 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde 1. Basamakta ve 8 Ocak 2025'te tüm basamaklarda Türkiye genelinde iş bırakacağız. Bu süreçte, sağlık otoritesini taleplerimizi karşılamaya zorlamak amacıyla çeşitli eylem ve etkinlikler düzenleyecek, halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi ve sağlık çalışanlarının hakları için mücadelemizi sürdüreceğiz."