Sağlık Çalışanlarından İsrail\'e Karşı 62. Sessiz Yürüyüş

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FATİH'te 'Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi' üyesi sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı 62'nci kez yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonunda grup adına basın açıklaması yapan Muhammed Emirhan Çelikperçin, "İsrail, Gazze'nin bütün sınırlarını kapattı. 2 milyonluk nüfusun sınırlarından günde sadece 5-6 TIR'ın geçmesine izin verdi. Bütün dünyanın gözleri önünde defalarca hastaneleri bombaladı. Evlerini terk edip çadırlarda kalan sivilleri vurdu" ifadelerini kullandı.

'Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnsiyatifi' üyesi sağlık çalışanları, Çemberlitaş'taki 2'nci Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı 62'nci kez yürüyüş düzenledi. Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi'nin önüne kadar devam eden sessiz yürüyüş sonrasında basın açıklaması yapıldı. Grup adına açıklama yapan Muhammed Emirhan Çelikperçin, "7 Ekim'den sonra terör devleti İsrail, Gazze'nin cesur direnişçilerini yok edeceğini söylemişti. Aradan tam 470 gün geçti. Gazze'nin tünellerine giremeyen İsrail, ancak savunmasız sivilleri öldürebildi. Gücünün yetmediği cesur mücahitlere medya desteğiyle iftira kampanyaları düzenledi ve bütün dünyayı yalanlarına inandırmaya çalıştı. Yapılan soykırıma karşı çıkan Avrupa'daki, Amerika'daki vicdanlı akademisyenleri fişledi. Gazze'nin bütün sınırlarını kapattı. 2 milyonluk nüfusun sınırlarından günde sadece 5-6 TIR'ın geçmesine izin verdi" dedi.

'İSRAİL KENDİ ESİRLERİNİ KURTARAMADI

Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'deki hastanelerin yenilenmesi konusunda taleplerde bulunan Çelikperçin, "Bütün dünyanın gözleri önünde defalarca hastaneleri bombaladı. Evlerini terk edip çadırlarda kalan sivilleri vurdu. İsrail sivil evleri, okulları, hastaneleri, çadırları vururken Gazze'nin yiğitleri İsrail'in subaylarını, tanklarını, askeri tesislerini, askerlerini ve araçlarını vurdu. Dünyanın sözde büyük güçlerinin, sözde kusursuz istihbarat ağının ve bütün medya organlarının desteğine rağmen İsrail kendi esirlerini kurtaramadı. Gazze'de bebekler ölürken duyarsızca, vicdansızca boykot dilen kuruluş ve markalarla alışverişe devam edenleri ve bunu matah bir hareketmiş gibi savunanları unutmayacağız. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak devletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan oradaki hastanelerin yenilenmesine yardımcı olunmasını ve bölgeye ülkemizin hekim ve sağlık çalışanlarının gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.