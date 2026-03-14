Sağlık Çalışanlarından Masa Tenisi Turnuvası
14.03.2026 12:36
Antalya'da sağlık çalışanları, Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi oynadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında biraraya gelen sağlık çalışanları masa tenisi oynadı.

Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi Salonunda bir araya gelen hekimler, hemşireler ve sağlık personeli, masa tenisi oynadı.

Turnuvaya katılan Psikiyatri Hemşiresi Güzide Zümrüt Gökkoca, sporun ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bizzat deneyimlediklerini belirterek, "Ruh sağlığına iyi gelen en önemli uygulamalardan biri spor yapmak. Bu pozitifliği hem danışanlarımıza hem de ailemize yansıtıyoruz." dedi.

Tıbbi Sekreter İtibar Dilekçi ise disiplin biriminde çalıştığını ve işinin oldukça stresli olduğunu söyledi.

Bu stresi spor yaparak attığını anlatan Dilekçi, spor yaparak güne pozitif başladıklarını kaydetti.

Aile Hekimi Dr. Şakir Yetişen ise halkla birebir temas halinde oldukları yoğun çalışma temposunda zihinsel olarak dinlenmeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yetişen, "Hastalarımızla ilgilenirken yaşadığımız yorgunluğu, beynen dinlenmek amacıyla masa tenisi gibi sporlarla atıyoruz. Bu etkinlik dayanışmamızı da artırıyor." diye konuştu.

Acil Servis Hemşiresi Ferdi Çavga da acil servis ortamının zorluklarına değinerek, "Mesleğimiz gerçekten sabır isteyen, meşakkatli bir iş. Yoğun mesai yorgunluğunu burada arkadaşlarımızla sohbet edip spor yaparak atıyoruz. Tüm meslektaşlarımın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Etkinlik sonunda sağlık çalışanları, toplumun her kesimine sağlıklı bir yaşam için düzenli spor yapma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
