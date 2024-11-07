Sağlık Çalışanlarından Protesto

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, yönetmeliği protesto etmek üzere üç günlük iş bırakma kararı almıştı. Eylemin son gününde aile hekimleri, hemşireler ve ebeler Beşiktaş'ta bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

(İSTANBUL) Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, hemşireler ve ebeler, tartışmalı yönetmeliği protesto etmek amacıyla başlattıkları eylemin son gününde Beşiktaş 'ta beyaz önlüklü eylem yaptı. Sağlık çalışanları, "3 gün iş bıraktık eğer yönetmelik çekilmezse süresiz iş bırakma dahil planlamalarımızı yapıyoruz. Bu ne olduğu belirsiz ucube yönetmeliği geri çekin. Uygulama şansı sıfırdır" dedi.

"Susmuyoruz, korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz" sloganının atıldığı eylemde Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHASEN) adına Ahmet Erdal Uğurlu konuştu. Uğurlu, "İş bırakma eylemimizin 3. gününde toplandık. Tek derdimiz ücret kesintisi veya maaş değil. Mesleğimize yapılan bir saldırıya karşı meydanlardayız. Sesimizi başka türlü duyuramadığımız için buradayız. Birinci basamak sağlık hizmetinin güçlendirilmesi için buradayız. Bırakmayacağız" dedi.

"Övündüğünüz yönetmeliğiniz çöktü"

Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Ahmet Tapduk Mehlepçi ise şunları söyledi:

"Dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz mesleğimizin onuruyla oynanmasına karşı çıkmak. Ama tek derdimiz bu değil. Bu yönetmelikte bizim mesleğimizin onuru ayaklar altına alınıyor. Ama esas halkın sağlığı gasp ediliyor. Bu yönetmelik eğer devam edecekse yürürlükte kalacaksa aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe-hemşire arkadaşlarım, üstüne üstlük onlara yoksulluk sınırının yarısı kadar maaşı reva gördüler. Aile hekimi arkadaşlarım hepimiz istifamızı cebimize koyduk. O övündüğünüz sağlıkta dönüşüm diye övündüğünüz aslında bize şiddet olarak, sağlıkta ölüşüm olarak gelen politikalarınız ve bu yönetmeliğiniz çöktü. Bunun yeri çöp kutusudur çöp.

"Bir yıl mr beklemenizin sebebi Sağlık Bakanlığı'dır"

Yönetmelik yüzünden sizler aslında sadece ve sadece birinci basamaktan aldığınız sağlık hizmetini bile artık alamayacaksınız. İkinci, üçüncü basamakta. Muayene sırası bulamayan hastalarımızın sebebi Sağlık Bakanlığı'dır. Altı ay ultrason randevusu beklemenizin sebebi Sağlık Bakanlığı'dır. Bir yıl mr beklemenizin sebebi Sağlık Bakanlığı'dır. Sizin muayene olamamanızın sebebi Sağlık Bakanlığı'dır. Aile sağlığı merkezlerinde aşı bulunmuyorsa bunun sebebi sağlık bakanlığıdır. Bütün eksikliklerin, bütün aksaklıkların sorumlusu tek bir adres var. Sağlık Bakanlığı'dır."

"Günde 60-70 hasta bakıyoruz"

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Genel sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, "Bu aile hekimliği sistemi dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Biz 3 kat fazla çalışıyoruz. Bu ülkedeki hekim sayısının sekizde biriyiz. Günde 60-70 hasta bakıyoruz. Bir de bakanlığın bize dayatmaya çalıştığı ek görevleri yapamayız. Gelirlerimizi azaltma amacıyla yapılmış bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Bize '6 ayda bir hizmet vermediğiniz hastaları aramak zorundasınız' deniyoruz. Aramayacağız. Bakanlık önce kendi üzerine düşeni yapsın. Biz zaten sağlıkta şiddetten bıktık. Her gün yüzlerce tehdit alıyor hekimlerimiz. Siz daha bizim can güvenliğimizi sağlayamazken bizden onlarca ek görev isteyip bir de üstüne maaşımızı düşürüyorsunuz." derken, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası adına Fadime Kavak şunları söyledi:

"Süresiz iş bırakma eylemi planları yapıyoruz. Bu yönetmeliği çekin"

"Güzel bir sağlık sistemi kuracağız' dediler ama her yeri parçalanmış elime dökülen bir sağlık sistemi var. Bakanlık hastalanma sayılarıyla övünüyor, bunu başarı olarak görüyor. Asıl başarı bu ülkede sağlıklı olan bireyleridir. Her gün bir yönetmelik çıkarmaya çalışıyorlar. Bir yönetmelik çıktı. Akla uygun değil, bilime uygun değil. Kim yazdı onu da merak ediyoruz. Sayın bakan buna da cevap versin. 3 gün iş bıraktık eğer yönetmelik çekilmezse süresiz iş bırakma dahil planlamalarımızı yapıyoruz. Bu ne olduğu belirsiz ucube yönetmeliği geri çekin. Uygulama şansı sıfırdır."