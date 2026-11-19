BAĞCILAR'da ambulansın önünü keserek yumruk atan ve içerisindeki sağlık çalışanlarını tehdit eden M.K. (42), otogarda şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

VAKAYA GİDEN AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde vakaya giden bir ambulansın önünün kesildiği ve bir kişinin sağlık çalışanlarına hakaret ederek tehditlerde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ambulansa yumruklarla saldırdığı ve sağlık çalışanlarını tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.K.'nın şehir dışına çıkmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından otogara giden ekipler, M.K.'yı şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakaladı.