Bağcılar'da ambulansa saldıran şüpheli, otogarda gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bağcılar'ın Göztepe Mahallesi'nde vakaya giden ambulansın önünü kesip araca yumrukla vuran ve sağlık personeline hakaret edip tehditler savuran 42 yaşındaki M.K., kimliği belirlendikten sonra şehir dışına gitmek için geçtiği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis tarafından yakalandı. Saldırı anları cep telefonuyla kayda alınmıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
BAĞCILAR'da ambulansın önünü keserek yumruk atan ve içerisindeki sağlık çalışanlarını tehdit eden M.K. (42), otogarda şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
VAKAYA GİDEN AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde vakaya giden bir ambulansın önünün kesildiği ve bir kişinin sağlık çalışanlarına hakaret ederek tehditlerde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin ambulansa yumruklarla saldırdığı ve sağlık çalışanlarını tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.K.'nın şehir dışına çıkmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından otogara giden ekipler, M.K.'yı şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakaladı.
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