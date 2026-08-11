Sağlık Emekçilerinden Ücret ve Çalışma Koşulları Talebi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- SES Malatya Şube Başkanı Cansu Can, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM) çalışan sağlık emekçilerinin personel eksikliği, artan iş yükü, yoğun nöbetler ve ekonomik kayıplar nedeniyle ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan, güvenceli ve tek kalemde ödenen bir ücret istiyoruz" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şube Başkanı Cansu Can, Eğitim Sen Malatya Şubesi'nde yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görev yapan sağlık emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YALNIZCA PERSONEL ALMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Yeni personel alımını önemsediklerini ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Sağlık emekçisinin emeğini değersizleştiren, çalışanı yoksulluğa mahküm eden ve tükenmişliği artıran çalışma koşulları değiştirilmelidir. Performans, teşvik ve ek ödeme gibi parçalı ve emekliliğe yansımayan ücret politikası yerine; yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan, güvenceli ve tek kalemde ödenen bir ücret istiyoruz. Sağlık hizmeti rekabet değil, ekip çalışması ve dayanışma gerektirir."

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAĞLIĞI BOZULURSA TOPLUM SAĞLIĞI NASIL KORUNACAK?"

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının toplum sağlığından ayrı düşünülemeyeceğini belirten Can, şunları söyledi:

"Sağlık emekçilerinin sağlığı bozulursa toplum sağlığı nasıl korunacak? Tükenmiş, dinlenemeyen, ekonomik ve psikolojik baskı altında çalışan bir sağlık emekçisinden nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunması nasıl beklenebilir? Toplum sağlığını korumak yalnızca hastanelerde tedavi sunmakla değil, sağlık hizmetini üreten emekçilerin sağlığını ve çalışma koşullarını korumakla da mümkündür. Bu nedenle sağlık emekçilerinin yeterli personel, insanca çalışma saatleri, güvenli çalışma ortamı ve güvenceli ücret talepleri aynı zamanda toplumun sağlık hakkı talebidir."

"SENDİKAL GÖRÜŞME TALEBİMİZE NEDEN YANIT VERİLMEDİ?

Sağlık kurumlarında demokratik ve katılımcı bir çalışma ortamı oluşturulması gerektiğini dikkat çeken Can, sendikanın görüşme taleplerinin idarece yanıtsız bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sağlık kurumları baskının, korkunun ve mobbingin değil; saygının, diyaloğun, dayanışmanın ve demokratik katılımın olduğu alanlar olmalıdır. Çalışanların ve sendikaların sözünün dinlendiği, sorunların birlikte konuşulduğu ve çözümün ortak akılla üretildiği bir çalışma düzeni istiyoruz.

SES Malatya Şube olarak sağlık emekçilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere sendikal görüşme talebinde bulunduk. Neden hala yanıt verilmedi? Sağlık emekçilerinin sorunlarını konuşmaktan neden kaçınılıyor? Personel eksikliğini, ağır iş yükünü, düşük ek ödemeleri ve tükenmişliği birlikte değerlendirmek neden mümkün olmuyor? Çalışanların temsilcisi olan sendikayla demokratik bir diyalog kurmak neden tercih edilmiyor? Biz konuşmaya, çözüm üretmeye ve sağlık emekçilerinin taleplerini doğrudan aktarmaya hazırız."

SES'İN TALEPLERİ

Can, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

"Yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan, tek kalemde ve güvenceli maaş istiyoruz. Yeterli ve güvenceli personel istiyoruz. İş yükünün ve nöbetlerin azaltılmasını, çalışma saatlerinin insan onuruna uygun düzenlenmesini istiyoruz. Performansa dayalı parçalı ücretlendirmeye son verilmesini istiyoruz. Deprem ve pandemi dönemlerinden bu yana çalışan sağlık emekçilerinin tükenmişliğinin dikkate alınmasını istiyoruz. Mobbing ve baskının olmadığı, demokratik, güvenli ve barışçıl bir çalışma ortamı istiyoruz. Sendikaların ve çalışan temsilcilerinin karar süreçlerine katılımının sağlanmasını ve SES Malatya Şube'nin talep ettiği sendikal görüşmenin gerçekleştirilmesini istiyoruz."