Sağlık Market ile 33 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika
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Sağlık Market ile 33 Milyar Lira Tasarruf

DMO, Sağlık Market uygulamasıyla referans fiyatlara göre 33 milyar lira tasarruf etti.

11.10.2024 10:49
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, "Sağlık Market" uygulamasıyla kamunun bu alandaki ihtiyaçlarını tek merkezden temin ederken uygulanan modelle yılın ilk 5 ayında referans fiyatlara göre 33 milyar liralık tasarrufa ulaşıldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, DMO Genel Müdürlüğü toplu alım politikasıyla kamu tasarruflarına katkı sağlıyor.

Genel Müdürlük, 2018 yılında ilk etapta tıbbi malzemeler için başlattığı "Sağlık Market" uygulamasının kapsamını zaman içinde genişletti.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleriyle yapılan protokol kapsamında 113 tıbbi malzemeyle başlayan ürün gamı zamanla 10 bine ulaştı. İlaçlarda ise bu rakam 3 bini aştı.

Uygulamayla mevcutta Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerince talep edilen tıbbi malzemenin yüzde 62'si, ilaçların da yüzde 93'ü karşılanıyor.

Sağlık Market uygulaması sayesinde kaliteli ürün, hızlı tedarik ve uygun fiyat yaklaşımıyla kamuya bağlı sağlık tesislerinin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları gideriliyor. Uygulamayla özellikle kan ürünleri, kanser ilaçları ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik ilaçlar ile hayati önem taşıyan tıbbi cihaz ve tıbbi sarflar yüksek maliyetlerine rağmen bütçe sınırlaması olmadan en etkin satın alma yöntemleri kullanılarak hastaların ihtiyaçları hızlı şekilde gideriliyor.

Uygulamayla hastaların ilaç ve tıbbi malzemelere erişimi de kolaylaşıyor.

Sağlık Market ile tıbbi malzemelerde 2023 yılında yaklaşık referans fiyatlara göre 3,5 milyar lira olmak üzere yüzde 35, bu yılın ocak-mayıs döneminde de yaklaşık 4 milyar lira olmak üzere yüzde 35 tasarruf sağlandı. Tasarruf miktarı, ilaçlarda da referans fiyatlara göre 2023 yılında yaklaşık 24 milyar lira olmak üzere yüzde 47, bu yılın ocak-mayıs döneminde yaklaşık 29 milyar lira olmak üzere yüzde 55 oldu.

Böylece, uygulamayla geçen yılın tamamında referans fiyatlara göre elde edilen tasarruf tutarı 27,5 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında da 33 milyar lira olarak hesaplandı.

Ayrıca, uygulamadan önce tedarikçiler ürünleri için hastanelere tek tek fiyat verip satış yaparken bu sistemle tüm hastaneler için toplu alım yöntemiyle ihalelere teklif veriliyor.

"Yerli üretim oranının artmasına katkı sağlandı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMO tarafından uygulanan toplu alım modeliyle hem rekabet ortamının arttığını hem de yerli üretim oranının yükselmesine katkı sağlandığını söyledi.

Şimşek, "Ayrıca, firmaların kamuya tedarik ettiği ilaç ve tıbbi malzemelerin ödemeleri düzenli hale getirilerek, sağlık alanındaki alımlarda ödeme disiplini sağlandı. Bu sayede ödeme vadeleri 90 gün olarak standart hale getirildi ve sektörde yer alan firmalar, mali riskleri minimize edilerek tedarik hizmetlerini artırmaları için gerekli yatırımları yapabilmeleri yönünde cesaretlendirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde tedarik süreçlerinin tümünün dijital ortamda gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Sağlık Market uygulamasının kapsamının genişletilmesi ve ürün bazlı dinamik alım yöntemleri geliştirilerek yeni merkezi alım modellerinin uygulanması ana hedefler olarak belirlendi. Bu hedeflere ulaşılmasıyla uluslararası ölçekte öncü bir merkezi tedarik kuruluşu olma yolunda önemli mesafe katedilmiş olacak. Orta Vadeli Program doğrultusunda DMO ile birlikte Sağlık Market uygulamasının kapsamı genişletilerek, ilaç ve medikal malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecek. Kamu alımları yoluyla yeniliği, yerliliği, girişimciliği, teknoloji transferini destekleyen ve girişimcileri bir araya getiren platformların geliştirilmesiyle girişimcilerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerine katkı da sağlanacak."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Market ile 33 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika

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