Sağlık Meslek Örgütleri Vergide Adalet İstiyor

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Sağlık meslek örgütleri, "vergide adalet" talebiyle başlattıkları eylemlerin 21'inci haftasında Üsküdar Zeynep Kamil Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yaptı. Yeni vergi yasasını eleştiren sağlık emekçileri, "Hükümetin, vergi yükünü adil bir şekilde dağıtma yerine, yükü sabit gelirlilerin üzerine yıkması kabul edilemez" dedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), SES İstanbul Şubeleri, Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, "vergide adalet" talebiyle başlattıkları eylemlerinin 21'inci haftasında Üsküdar Zeynep Kamil Aile Sağlığı Merkezi önünde toplandı.

"Yeni vergi yasasıyla birlikte adaletsizlik daha da derinleşti"

"Vergide Adalet İstiyoruz", "Sağlıkta şiddet son bulsun" sloganları atan sağlıkçılar, yeni vergi yasasını eleştirdi. Grup adına ortak basın açıklamasını yapan Türk Tabipler Birliği İstanbul Aile Hekimliği Komisyonu Eş Başkanı Olcay Bengi Bozkurt, yeni vergi yasasıyla birlikte vergi adaletsizliğinin daha da derinleştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sabit gelirli olan bizler, yeni düzenlemelerle daha fazla vergi yükü altına girerken, yüksek gelirliler ve vergi kaçıranlar hakkında yeterli önlem alınmaması büyük bir adaletsizliktir. Maliye Bakanı daha geçen ay ayda 5 milyon lira harcayan ve vergi ödemesi olmayan 800 kişiden bahsetmiştir. Bu harcamadan bizden aldıkları kadar vergi alınsa sadece bir ayda 250 aile sağlığı merkezi yapılabilir. Ama Meclis'teki yasa teklifinde ya da Bakanlık önerisinde buna dair bir çalışma göremiyoruz. Bakan'ın söylemiyle vergi kaçıran bu kişiler halen milyonlarca harcamaya devam ediyor."

"Hükümetin, vergi yükünü adil bir şekilde dağıtma yerine, yükü sabit gelirlilerin üzerine yıkması kabul edilemez"

Yeni vergi yasası ile birlikte, sabit geliri olanların hemen her ay daha yüksek vergi dilimlerine tabi tutulduğunu ifade eden Bozkurt, "Bu durum, zaten zor olan ekonomik koşullarımızda yaşam standartlarımızı daha da düşürmektedir. Vergi yasasında yapılan değişikliklerle birlikte, vergi kaçıranlarla mücadelede için yapılan tek çalışma, halkı ihbarcılığa yönelten ve toplumu ayrıştıran, yanıltan uygulamalardır. Büyük şirketler ve yüksek gelirliler çeşitli yöntemlerle vergi ödemekten kaçınırken, bizler gibi zorlu ekonomik şartların altında ezilen sabit gelirliler yüksek vergi yükü altında kalmaya devam ediyoruz. Hükümetin, vergi yükünü adil bir şekilde dağıtma yerine, yükü sabit gelirlilerin üzerine yıkması kabul edilemez. Çok kazananlardan yeterli vergi alınmaması ve vergi kaçakçılığına göz yumulması, eğitimden sağlığa, barınmadan beslenmeye tüm alanlarda halkın ekonomik kriz altında ezilmesine neden olmaktadır. Vergilerimiz ne çocuklarımızın eğitimi, ne bizim sağlığımız için harcanmamaktadır" diye konuştu.

"Tüm vatandaşlar için adil bir vergi sistemi oluşturulmalı"

İktidardan taleplerini de sıralayan Bozkurt, "Vergide adalet istiyoruz, Bakanın söylediği gibi vergi adaleti sağlanmalı, tüm vatandaşlar için adil bir vergi sistemi oluşturulmalı, sabit gelirlilerden sabit vergi alınmalı. Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir. Vergi kaçakçılığıyla mücadele istiyoruz. Vergi kaçakçılığıyla etkin bir mücadele başlatılmalı, Bakan'ın da söylediği gibi ayda milyonlar harcayanlardan vergi alınmalıdır. Vergilerimizin halkın refahı için harcanmasını istiyoruz. Sadece Bakanın bahsettiği 800 kişiden alınacak vergi ile yeni okullar, yeni aile sağlığı merkezleri, yeni hastaneler yapmak mümkün" ifadelerini kullandı.

"Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?"

Bozkurt iktidara şu soruları yöneltti:

"Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı? Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Basına bildirdiğiniz 800 kişi dışında kazancına göre düşük ve ya hiç vergi vermeyenleri kollamaya devam edecek misiniz? Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere destek olmaya devam edecek misiniz? Halkımızdan alınan adil olmayan, ekonomik ve sosyal eşitsizliğe yol açan dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz? Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bozkur, "Israr ediyoruz! Haklıyız ve hakkımız olanı alana dek her çarşamba eylemlerimizi sürdüreceğiz" dedi.