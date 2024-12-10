Sağlık sektöründe 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek - Son Dakika
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Sağlık sektöründe 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek

Sağlık sektöründe 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

10.12.2024 01:07  Güncelleme: 01:09
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara istihdam edilecek sözleşmeli sağlık birimi personel birimleri şu şekilde;

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Kaynak: DHA

Sözleşmeli Personel, Güncel, Son Dakika

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