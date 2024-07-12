Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu Kurdu - Son Dakika
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Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu Kurdu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 663 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yer değişikliği konusundaki mağduriyetini gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduklarını açıkladı. Platform, sağlık profesyonellerinin yer değişikliği taleplerini daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletmeyi sağlayacak.

12.07.2024 19:07
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendika olarak Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduklarını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, kısıtlı bir şekilde uygulanan eş durumu nedeniyle, yer değişikliği hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanamadığına işaret etti.

"3 artı 1" sistemi olarak adlandırılan bu uygulamanın sağlık çalışanlarında mağduriyet oluşturduğunu belirten Doğan, bu sistem yerine kamuda yalnızca kadrolu istihdam modelinin uygulanması ve bu süreçte de karşılıklı yer değiştirme (becayiş) yapılabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduklarını, kısa süre içerisinde bu platform üzerinden talepleri almaya başlayacaklarını ifade eden Doğan, platformla sağlık profesyonellerinin yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Doğan, bu konuda oluşturdukları model önerisini Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklarla da paylaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu Kurdu - Son Dakika

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