Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu Kurdu

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendika olarak Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduklarını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, kısıtlı bir şekilde uygulanan eş durumu nedeniyle, yer değişikliği hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanamadığına işaret etti.

"3 artı 1" sistemi olarak adlandırılan bu uygulamanın sağlık çalışanlarında mağduriyet oluşturduğunu belirten Doğan, bu sistem yerine kamuda yalnızca kadrolu istihdam modelinin uygulanması ve bu süreçte de karşılıklı yer değiştirme (becayiş) yapılabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduklarını, kısa süre içerisinde bu platform üzerinden talepleri almaya başlayacaklarını ifade eden Doğan, platformla sağlık profesyonellerinin yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Doğan, bu konuda oluşturdukları model önerisini Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklarla da paylaşacaklarını kaydetti.