Sağlık Sendikası Genel Başkanı Gök, yüzde 5\'lik aidat barajına tepki gösterdi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, bazı memur konfederasyonlarının, sadece hizmet kolunda yüzde 5 üyesi bulunan sendikalara üye olanların aidatlarının maaşlardan kesilmesi yönünde düzenleme talep etmelerine tepki göstererek, "Çalışanların bir sendikayı tercih etmesi de başka bir sendikayı tercih etmemesi de özgür iradelerinin sonucudur. Bu iradenin önüne idari veya mali engeller konulması, sendikal çoğulculuk bakımından ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadesini kullandı.

Gök, yaptığı açıklamada, bazı memur konfederasyonlarının "yüzde 5'lik baraj" önerisini kaygıyla takip ettiklerini belirtti.

Konunun kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini özgürce kullanabilmesi ve sendikaların eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesiyle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Gök, "Sendikal örgütlenmenin önüne yeni eşikler koymak, çalışanların özgür iradesini ve demokratik sendikacılık anlayışını zedeleme riski taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Son istatistiklere göre Türkiye'deki kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 69,3'ünün Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyesi olduğuna işaret eden Gök, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarının önemli bir bölümünü temsil eden bu iki büyük konfederasyon, sendikal alanda ciddi bir örgütlenme ve temsil gücüne sahiptir. Böylesine geniş bir üye tabanına sahip yapıların, çalışanların ekonomik ve özlük haklarına ilişkin sorunları tartışmak yerine çözümün önünde sendika sayısının fazlalığını göstermesi sorgulanmalıdır. Kamu çalışanlarının hakkını savunamamanın gerekçesi, başka sendikaların varlığı olamaz. Çözüm; barajlarla rakipleri azaltmak değil, temsil gücünü gerçek kazanımlara dönüştürmektir."

Gök, maaştan kesinti için yüzde 5 barajının uygulanmasının, bu orana ulaşamayan sendikaların aidat tahsilatında soruna neden olabileceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sendikacılık çalışanların iradesine dayanır. Çalışanların bir sendikayı tercih etmesi de başka bir sendikayı tercih etmemesi de özgür iradelerinin sonucudur. Bu iradenin önüne idari veya mali engeller konulması, sendikal çoğulculuk bakımından ciddi sonuçlar doğurabilir. Kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 70'ini temsil eden iki büyük konfederasyonun bulunduğu tabloda, kazanımların yetersizliğinin temel sorumlusu olarak sendika sayısının fazlalığını göstermek yerine, mevcut temsil gücünün ne ölçüde somut kazanımlara dönüştürüldüğü tartışılmalıdır."