Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sağlık Teknokenti\'nin açılış töreninde konuştu

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Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nin açılış töreninde yer alarak kurdele kesimine katıldı. Varlıbaş, burada yaptığı açıklamada, "Sağlık Tekonkenti'nde girişimcilerle yolumuz hızlanıyor" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Teknolopis Genel Müdürü Orhan Çömlek katıldı.

Dr. Ercan Varlıbaş, törenden sonra açılışla ilgili yaptığı değerlendirmede, devletin sürdürdüğü üstün teknolojiyi yerlileştirme, üretme hamlelerinin Türkiye'yi her anlamda zenginleştirdiğini ve bu hamlelerden biri olan teknokentlerden çok sayıda girişimci yetişmesiyle birçok start-up'ın ve bununla birlikte yenilikçi proje, ürünün de çıkacağını belirtti.

BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ'NE GİDEN YOLDA TEKNOKENTLER

Biyoteknoloji Vadisi'nin Türkiye'nin çağ atlamasına katkıda bulunacak önemli bir proje olduğuna değinen Dr. Varlıbaş, bu projenin ülkelerarası teknolojik rekabette belirleyici bir boyut kazanmasını beklediğini söyledi. Dr. Varlıbaş, söz konusu girişimcilerin Biyoteknoloji Vadisi'nde de yer almasını istediğini ifade etti.

Dr. Varlıbaş, istidam, yatırım ve doğru girişimcilik çalışmalarıyla Türkiye'nin kalkınmasını sürdüreceğini sözlerine ekledi.