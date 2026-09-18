Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya, iki gün sürecek - Son Dakika
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Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya, iki gün sürecek

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Sağlıklı Çocuk Festivali\'nin ikinci durağı Malatya, iki gün sürecek
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Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikincisini hafta sonu Malatya'da düzenleyeceklerini söyledi. Deprem bölgesi olduğu için ikinci durak yapılan kentteki festivalde gençlere 112, UMKE, acil hizmetler ve aile hekimleri tanıtılacak; katılanlar sağlık elçisi ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikincisini Malatya'da düzenleyeceklerini söyledi.

Demirel, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile genel bir istişare ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Bakanlık olarak oluşturdukları kararlı politikalar ve vizyoner yatırımlar sayesinde Türkiye'nin dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini anlatan Demirel, "Vatandaşlarımıza nitelikli, erişilebilir ve güçlü bir temelde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, oluşturduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda güçlü toplumların sağlıklı nesillerle oluşturabileceğini vurgulamıştı. Bu doğrultuda Sayın Bakanımızın oluşturduğu koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle de biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Amacımız, bu modelde sağlık okuryazarlığını artırmak." diye konuştu.

Hafta sonu kentte Sağlıklı Çocuk Festivali düzenleyeceklerini bildiren Demirel, "Festivaldeki amacımız, çocuklara, gençlere sağlık okuryazarlığını anlatmak. Festival iki gün sürecek, gençlerimize 112'yi, UMKE'yi, acil hizmetleri ve aile hekimlerini tanıtacağız. Eğlenirken öğrenmelerini sağlayacağız. Festivalimize herkesi davet ediyoruz." dedi.

Festivalin ilkini Ankara'da düzenlediklerini hatırlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Festivale başlarken amacımız, gençlerimize bu sağlıklı yaşam modelini anlatmak, onları eğlendirmek. Keyifli bir festival havası geçireceğiz. En sonunda da öğrendikleriyle hepsini sağlık elçisi ilan edeceğiz. Deprem bölgesi olması dolayısıyla Malatya'yı ikinci durak yaptık. İstanbul ve İzmir'de de bu programlarımızı yapacağız."

Kaynak: AA
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