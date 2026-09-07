Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 8 ayda 16 milyondan fazla kişi ücretsiz hizmet aldı - Son Dakika
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Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 8 ayda 16 milyondan fazla kişi ücretsiz hizmet aldı

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 8 ayda 16 milyondan fazla kişi ücretsiz hizmet aldı
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, bu yılın 8 ayında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 16 milyondan fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verildiğini bildirdi. Merkezlerde sigara bırakma, kanser taraması ve gebe okulu gibi hizmetler sunuluyor; vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alabiliyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, bu yılın 8 ayında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 16 milyondan fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Öz, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta boyunca her gün farklı bir başlıkla vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinin, önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Öz, bu merkezlerde vatandaşlara çok sayıda alanda ücretsiz danışmanlık ve sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Öz, son 2 yılda 93 Sağlıklı Hayat Merkezinin açıldığını anımsatarak, böylece Sağlıklı Hayat Merkezi sayısının 357 olduğunu, merkezlerde birçok hizmetin ücretsiz sunulduğunu kaydetti.

Geçen yıl yaklaşık 22 milyon kişinin bu merkezlerden yararlandığını aktaran Öz, "2026 yılının başından itibaren 8 ayda 16 milyondan fazla kişiye Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlık hizmeti verildi." dedi.

Sigara bırakmadan fiziksel aktiviteye danışmanlık

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sigara bırakma, beslenme ve fiziksel aktivite gibi alanlarda da danışmanlık hizmeti verildiğini anlatan Öz, 2024'ten bu yana sigara bırakma polikliniklerinde 225 binden fazla kişiye ücretsiz danışmanlık sağlandığını belirtti.

Kanser taramalarının da merkezlerde yürütülen önemli hizmetlerden olduğunu vurgulayan Öz, "Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde 10 milyonu aşkın kişiye erken tanı ve teşhis hizmetleri verdik." diye konuştu.

Menopoz okullarında 80 binden fazla kişiye danışmanlık

Öz, Sağlıklı Hayat Akademisi'nde (SAHA) bulunan menopoz okullarında da danışmanlık hizmetleri verildiğini, bu kapsamda 80 binden fazla kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinden yararlanmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabileceğini dile getiren Öz, aile hekimlerinin de hastalarını bu merkezlere yönlendirebildiğini söyledi.

Öz, merkezlerde 17 farklı uzmanlık alanında da hizmet sunulduğunu ifade ederek, vatandaşların diyetisyen, psikolog gibi branşlar için de randevu oluşturabildiğini kaydetti.

Anne ve baba adaylarına destek

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde gebe okullarının da hizmet verdiğini belirten Öz, anne ve baba adaylarının da bu programlardan yararlanabildiğini aktardı.

Gebelerin ihtiyaç duyması halinde fizyoterapist ve diyetisyenlere yönlendirildiğini ifade eden Öz, merkezlerde diş sağlığı hizmetlerinin de sunulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Öz, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasının, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, MHRS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 8 ayda 16 milyondan fazla kişi ücretsiz hizmet aldı - Son Dakika

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