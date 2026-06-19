Sağlıklı Hayat Saatleri Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Sağlıklı Hayat Saatleri Programı Başlatıldı

19.06.2026 11:19
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Sağlık Bakanlığı, sağlık okuryazarlığını artırmak için 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programını başlattı.

Sağlık Bakanlığınca, vatandaşların sağlık okuryazarlığını güçlendirmek, koruyucu sağlık yaklaşımını desteklemek ve güncel sağlık konularında güvenilir bilgiye erişimi artırmak amacıyla "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan program, sağlık sisteminin en önemli paydaşlarından biri olan sağlık çalışanlarının öncü rolünden hareketle planlandı.

Programla, sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesi, güncel sağlık konularında bilimsel ve güvenilir bilgiye erişimlerinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve ruhsal, fiziksel ve sosyal iyilik hallerinin korunması amaçlanıyor.

İlk uygulama Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında

"Sağlıklı Hayat Saatleri Programı"nın ilk uygulama alanı Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı oldu. Program kapsamında her hafta çarşamba günü 12.45-13.30 saatleri arasında düzenlenecek seminerler, il sağlık müdürlükleri aracılığıyla eş zamanlı olarak 81 ilde uygulanacak.

Böylece hem Sağlık Bakanlığı çalışanlarının hem de vatandaşların uzman isimlerden güncel ve bilimsel bilgiye erişmeleri sağlanacak.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alınacak

Sağlıklı Hayat Saatleri, yalnızca hastalıkların tedavisine değil, sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine odaklanan bir farkındalık ve eğitim programı olarak planlandı.

Program kapsamında, ruh sağlığı, aile ilişkileri, çocuk ve ergen sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kronik hastalıklardan korunma, bağımlılıklarla mücadele, yaşlı sağlığı, stres yönetimi, iletişim becerileri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren güncel konular ele alınacak.

Vatandaşların güvenilir ve bilimsel bilgiye erişimi desteklenecek

Sağlık alanında doğru bilgiye erişim kadar yanlış ve yanıltıcı bilgiden korunmak da büyük önem taşıyor. Özellikle dijital platformlarda hızla yayılan sağlıkla ilgili bilgi kirliliği ve dezenformasyon, vatandaşların sağlık davranışlarını ve sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor.

Sağlıklı Hayat Saatleri programı ile vatandaşların ve sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından davet edilen alanında yetkin akademisyenler ve uzmanlar aracılığıyla bilimsel, güncel ve güvenilir bilgiye doğrudan ulaşmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı Hayat Saatleri Programı Başlatıldı - Son Dakika

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