Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Halkalama - Son Dakika
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Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Halkalama

Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Halkalama
14.06.2025 16:01
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Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar için halkalama çalışmaları başlatıldı.

Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ve leylek yavruları için halkalama çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) "Şah Kartal ve Leylek Tür Eylem Planı" çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen izleme ve halkalama projesiyle şah kartallar ve leyleklerin korunması hedefleniyor.

Projenin ilk etabında 100 leylek ve 15 şah kartal halkalanacak.

Şah kartal ve leyleklerin göç rotaları, yaşam süreleri, üreme başarıları ve karşılaştıkları tehditler, bilimsel verilerle izlenecek.

"5 yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartal halkalanacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Trakya'nın kuş göç yolları üzerinde stratejik konumda olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmayla şah kartal ve leylek türleri başta olmak üzere, bölgedeki kuşların bilimsel olarak izlenmesi ve korunmasına yönelik uzun soluklu süreç başlatıldığını ifade eden Ulu, "Projenin temel hedefi, bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek, insan kaynaklı tehditleri ortaya koymak ve tüm bu verilerle koruma stratejileri geliştirmek. 5 yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartal halkalanacak. En az 15 şah kartal ve 5 leyleğe uydu vericili GPS takılması hedefleniyor." dedi.

Trakya genelinde kuş göçü izleme çalışmalarının yapıldığını anlatan Ulu, sadece türleri değil aynı zamanda göç rotaları üzerindeki tehditleri de kayıt altına alarak ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir veri tabanı oluşturduklarını dile getirdi.

"Amacımız, doğa koruma bilincini tüm bölgeye yaymaktır"

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin de doğayla uyumlu çözümlere yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.

Trakya'nın vazgeçilmez misafirleri leylekler ve şah kartalların yaşam alanlarını korumaya ve doğanın dengesini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik projenin güçlü bir adım olduğunu belirten Ergin, "Projemiz, sulak alanlardan meralara, ormanlardan açık arazilere kadar pek çok yaşam alanının, yaban hayatı açısından ne denli kıymetli olduğunu da gözler önüne serecek. Amacımız doğa koruma bilincini Trakya'nın tarlalarından okullarına, şehirlerinden köylerine kadar tüm bölgeye yaymak ve bu bilinci hep birlikte yaşatmaktır." diye konuştu.

Ergin, TREDAŞ olarak bugüne kadar Trakya'nın çeşitli alanlarında yaklaşık 1000 leylek platformunun montajını gerçekleştirdiklerini, kuş ölümlerini önlemek amacıyla birçok bölgede kuş dostu enerji altyapıları oluşturduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından TREDAŞ ekiplerince yuvalardan alınan yavru leylek ve şah kartallar, DKMP ekiplerince halkalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Halkalama - Son Dakika

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