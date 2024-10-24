SAHA EXPO'da Savunma Anlaşmaları Artıyor - Son Dakika
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SAHA EXPO'da Savunma Anlaşmaları Artıyor

SAHA EXPO\'da Savunma Anlaşmaları Artıyor

SAHA EXPO'da yapılan işbirlikleriyle yerli ve yabancı firmalar teknolojide güç birliği sağlıyor.

24.10.2024 19:19
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SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan anlaşmalarla, yerli ve yabancı birçok firma teknolojideki işbirliğini artırıyor.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda şirketler teknolojilerini sergiliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Roketsan'dan 7 işbirliği anlaşması

Fuarda kurumlar arasında çok sayıda işbirliği anlaşması da imzalanıyor. Fuarın üçüncü gününde Roketsan ile HAVELSAN Teknoloji Radar arasında "Teknoloji Kırıkkale elektronik güvenlik sistemi kurulumu", Roketsan ile Tualcom arasında "Haberleşme ve E/H sistemleri tedarikine yönelik çerçeve sözleşmesi imzalandı. Roketsan ve Kale Ar-Ge arasında ise Atmaca Blok-1 Dönem-2 sözleşme değişikliğine yönelik imzalar atıldı.

Roketsan ayrıca Meteksan ile Atmaca Blok-1 Dönem-2 kapsamında radar altimetre tedariki, Opsin Elektro ile OLD-50 lazer hedef işaretleme özellikli E/O sensör sistemi tedariği, ASPİLSAN ile Orka projesi batarya paketi geliştirme projesi ve Titra ile işbirliğine yönelik anlaşmalar imzaladı.

Bu anlaşmalar haricinde ASPİLSAN ile Gön Savunma arasında hareketli hedef sistemleri Talan'ın bataryası konusunda işbirliği imza töreni gerçekleştirildi. STM ile ASPİLSAN arasında da mini İHA sistemlerine batarya geliştirmeye yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı.

Anlaşmalarla savunma sanayisindeki güç birliğinin artırılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve Roketsan arasında HİSAR ve SİPER İlave Batarya Alımı Sözleşmesi de fuarın ikinci gününde imzalandı.

Törene, SSB Başkanı Haluk Görgün ile sözleşme paydaşı kurumların yöneticileri katıldı.

SSB ile ASELSAN arasında da uçak mühimmatı tedarik projesi (LGK-82/84 FAZ-2), (KGK-82/83), (HGK-83), Engin deniz gözetleme radarı seri üretim projesi, sabit erken ihbar radar sistemleri (SERALP) projesi seri üretimi ve ASELPOD-2 hedefleme sistemi geliştirilmesi projesine yönelik anlaşmalar imzalandı.

Görgün'ün müşahitliğinde gerçekleştirilen anlaşmalarla savunma sanayisindeki güç birliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, istanbul, Roketsan, Aselsan, Güncel, Uzay, Son Dakika

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