SAHA İstanbul, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 9. yılını kutluyor

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2015'te 27 üyeyle yola çıkan ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi haline gelen SAHA İstanbul, 9'uncu yılını kutluyor.
SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranını artırmak, kritik teknolojilerin üretilmesini sağlamak, üyelerinin yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurulan SAHA İstanbul, 9 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.
1100 üye firma ve 29 üniversiteyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayan SAHA İstanbul, platform ve alt platform üreticilerini bir araya getirerek Türkiye'de üretilmeyenleri üretmek için yeni işbirlikleri kuruyor.
Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli yetenekler geliştirmek maksadıyla 52 farklı sektörden firma, 11 komite vasıtasıyla projeler geliştiriyor.
SAHA İstanbul aynı zamanda, firmaların iş geliştirme gayretlerine destek olmak amacıyla sektöre üretim yapan ana yükleniciler ve KOBİ'lerin yer aldığı SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını organize ediyor.
SAHA Akademi bünyesinde SAHA MBA ve sektörel eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri sunan SAHA İstanbul, yerli ve yabancı çok sayıda ana yüklenici firmayla Türk firmalarını buluşturan B2B görüşme etkinlikleri gerçekleştiriyor.
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Lübnanlı sanatçı ve aktivist Hanane Hajj Ali, DasDas'ta düzenlenecek İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul'da tek kişilik performansı olan 'Jogging'i sergileyecek. Hajj Ali, bu festivalle birlikte Türkiye'de ilk kez sahne alacak ve seyircileri Beyrut'un sokaklarında gezdirerek Lübnanlı kadınların kimliklerine doğru bir yolculuğa çıkaracak.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 8.816,52 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan azaldı. Altının ons fiyatı 2 bin 155 dolardan işlem görüyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen panelvan araç, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve araçlar ile iş yerinde hasar meydana geldi. İftarda olması sebebiyle çevredeki vatandaşların büyük bir faciadan kurtulduğu belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen NATO'ya teşekkür edildi ve Azerbaycan ordusundaki reformlar ile sınır durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konuları da görüşüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü 8 farklı oyunla kutlayacak. Hamlet, Bir Halk Düşmanı, Cadı Kazanı, Gidiş Dönüş Moskova, Ay, Carmela!, Ben Medea Değilim, Yatak Odası Komedisi ve Zehir oyunları, 27 Mart'ta ücretsiz olarak izlenebilecek. Ücretsiz oyun davetiyeleri, 20 Mart saat 11.00'de sahne gişeleri, sehirtiyatrolari.ibb.istanbul, biletinial.com ve Şehir Tiyatroları mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan saha olayları Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya'da AS gazetesi, Türkiye'deki skandalı duyururken, İngiltere'de Daily Mail gazetesi şiddet sahnelerine dikkat çekti. Portekiz'de A Bola gazetesi, kaosun yaşandığı maçı aktarırken, Alman Bild gazetesi taraftarlarla oyuncu kavgasını vurguladı. İtalya'da Tuttosport gazetesi ise Fenerbahçe oyuncularına yapılan saldırıyı anlattı.
Manisa takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Yunusemre Belediyespor hükmen galip gelirken, Manisa 1965 SK da Asarlıkspor'u yendi.
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