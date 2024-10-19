Sahara Geçidi Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatıldı

Sahara Geçidi kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
ARDAHAN - Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı. Yolda olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yol, valilik kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Buzlanmanın yoğunlaştığı Sahara mevkiinde 18 tır yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, Değirmenli köyü mevkiinden itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapattı. Küçük araçlardan ise kışlık lastiği olanlara izin verildi. Karayolları ekipleri, yolun yeniden normale dönmesi için çalışma başlattı.
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