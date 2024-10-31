Şahbaz Şerif: Gazze'de Katliam Bitmeden Barış Olmaz

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'deki katliam bitmeden küresel barış ve refahın mümkün olmayacağını bildirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Şerif'in, ziyaret ettiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında ticaret, yatırım, enerji ve kültürel konuların ele alındığı kaydedilen açıklamada, liderlerin Gazze Şeridi'ndeki durumu da görüştüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye süren saldırılarını "dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlayan Şerif, kuşatma altındaki Gazze'de katliam bitmeden küresel barış ve refahın mümkün olmayacağına dikkati çekti.