Şahbaz Şerif Suudi Arabistan'da
Şahbaz Şerif Suudi Arabistan'da

15.04.2026 20:25
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran müzakereleri için Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yeni müzakere turu çabaları çerçevesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Başbakan Şerif'in liderliğindeki Pakistan heyeti, ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaştı.

Başbakan Şerif'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Şerif, ülkesi ile stratejik savunma ortaklığı olan Suudi Arabistan'a bir ay içinde ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, birkaç gün önce savaş uçakları ve destek unsurlarının yanı sıra teknik ekipler ve operasyonel personelden oluşan Pakistanlı bir birliğin stratejik savunma anlaşması kapsamında Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığını açıklamıştı.

Bu arada Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir başkanlığındaki üst düzey heyet de ABD-İran arasındaki müzakerelerin ikinci turu çabaları kapsamında Tahran'a ulaştığı bildirilmişti.

Munir ve beraberindeki heyet, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanmıştı.

Pakistanlı yetkililerin bölge ülkelerine ziyaretleri, ABD ile İran arasında beklenen müzakerelerin ikinci turu öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

